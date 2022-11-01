Телеканал "Россия-Культура" отмечает 25 лет со дня первого эфира

В юбилейном сезоне зрители увидят премьеру документально-постановочного сериала "Сокровища Московского Кремля"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Телеканал "Россия-Культура" 1 ноября отмечает юбилей - 25 лет в эфире. В юбилейном сезоне зрителей ожидают премьеры фильмов-спектаклей, сериалов и музыкальных программ, телеканал планирует оставаться "контрастным и разнообразным", рассказали ТАСС его создатели и сотрудники.

"Мы создали канал за очень короткое время, всего за 50 дней, учитывая, что многие страны тратят на это год или даже два. Телеканал "Культура" создавался как импровизация, и, конечно, за 25 лет он приобрел то, что отличает действительно продуманные, глубокие и серьезные каналы. Когда мы начинали, в основном в эфир выходили "консервы" - старые программы, которые делались еще для советского телевидения, старые фильмы, потому что на новое кино у нас не было денег. А сегодня это канал, с моей точки зрения, очень хорошо продуманный, очень хорошо программируемый. Его смотрят не только в России, но и по всему миру, и это убедительно доказывает, что российскую культуру невозможно отменить", - сказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, который в 1997 году стал первым главным редактором телеканала.

По словам Швыдкого, канал "Россия-Культура" показывает аудитории лучшее, что есть в отечественной и мировой культуре. "Сегодня без него трудно представить себе российскую жизнь и телевидение", - отметил он.

Что ждет зрителей в юбилейном телесезоне

В юбилейном сезоне зрители увидят премьеру документально-постановочного сериала "Сокровища Московского Кремля", съемки которого проходили в интерьерах Большого Кремлевского и Теремного дворцов, Грановитой и Царицыной палат, Успенского собора. В основе восьмисерийного проекта рассказы хранителей, реставраторов и других специалистов Музеев Московского Кремля. Большинство экспонатов впервые появятся на экранах.

К 100-летию российского джаза также были сняты 10 премьерных программ Клуба "Шаболовка, 37". Зрителей ждет не только разноплановая музыка, но и живое общение исполнителей с ведущим - трубачом и бэнд-лидером Вадимом Эйленкригом. А для любителей ретро и эстрадного жанра будет премьера цикла из восьми фильмов под названием "Эстрада, которую нельзя забыть", героями которого будут известные артисты 1960-1970-х годов.

Кроме того, "Россия-Культура" покажет финал четвертого сезона проекта "Большие и маленькие", получившего в этом году премию "ТЭФИ Kids", трансляции XXIII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик", новый телеконкурс "Передача знаний" и документальные циклы "Элементы" и "Семинар".

"Наш канал был и остается разнообразным, и это самое главное. Нас отличает огромное количество проектов разного формата, столько нет ни на одном другом канале. Видно, насколько программирование, которое существует в вещании, контрастно и разнообразно - в эфире может быть интервью, а после серия концертов, затем дискуссионные площадки. И это большое достижение нашего канала", - отметила телевизионный продюсер, директор Дирекции генерального продюсера телеканала "Россия-Культура" Любовь Платонова.

В 2023 году зрители "Россия-Культура" увидят много новых фильмов-спектаклей. "Мы планируем сосредоточиться на направлении, связанном с телепостановками, телеспектаклями, фильмами-операми или фильмами-балетами. В 2023 году мы хотели бы погрузиться в такую съемочную телесреду, работать с оригинальными сценариями, а иногда со специальными постановками, сделанным только для съемок. Это то, в чем очень заинтересованы театры", - рассказала Платонова.

Уже 5 ноября телеканал покажет премьеру оригинального телефильма "Горгона Медуза. Репетиция с оркестром", съемки которого проходили в студии телецентра на Шаболовке, 37. В основу сценария Владимира Аленикова лег известный древнегреческий миф в авторском прочтении. Еще один фильм сейчас находится в производстве - канал снял телевизионную интерпретацию "Пиковой дамы" П. И. Чайковского в содружестве с театром "Геликон-опера", где это произведение в постановке Дмитрия Бертмана идет несколько сезонов.

Также внимание канала сейчас направлено на широкие киноэкраны. "Еще одна интересная перспектива - это совместный проект с Фондом кино, когда зрители могут посмотреть контент телеканала "Культура" на киноэкранах. Это очень важный проект, который мы прорабатываем в 2022 году и продолжим в 2023. Это направление в плане нашего развития", - заключила собеседница ТАСС.