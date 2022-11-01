В Москве заработали пункты обогрева для бездомных граждан

Поддержку нуждающимся оказывает Центр социальной адаптации им. Е. П. Глинки

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Пункты обогрева для бездомных людей заработали в Москве во вторник. Всего в этом году на территории города развернутся пять мобильных пунктов от Центра социальной адаптации им. Е. П. Глинки, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"В Москве уже 26 лет работает Центр социальной адаптации им. Е. П. Глинки - единственное государственное учреждение, которое оказывает комплексную поддержку бездомным людям. В первом полугодии 2022 года центр оказал более 700 тыс. социальных услуг", - рассказал собеседник агентства.

Центр помогает бездомным гражданам по нескольким направлениям. Так, в Москве ведется работа по выявлению людей, нуждающихся в оказании социальной помощи. По городу курсируют автомобили службы "Социальный патруль": мобильные бригады круглосуточно патрулируют вокзалы, площади, переходы и другие места скопления бездомных. Социальные работники предлагают им помощь, помогают добраться в центр для ночлега и за предоставлением других услуг. "За помощью бездомные граждане и неравнодушные москвичи могут обратиться в службу "Социальный патруль" по телефонам (круглосуточно): +7 (499) 357-01-80, +7 (903) 720-15-08 или в единую службу помощи 112", - уточнили в ведомстве.

Согласно данным пресс-службы, за первое полугодие 2022 года было принято более 3 тыс. вызовов от неравнодушных граждан, которые обратились в "Социальный патруль".

В центре социальной адаптации бездомные могут принять душ, поесть, постирать вещи, получить одежду и обувь, им может быть оказана доврачебная медицинская помощь. При необходимости специалисты помогают в восстановлении документов, оформлении пенсии, трудоустройстве, установлении группы инвалидности. Подопечные также могут обратиться к юристам и психологам центра. Кроме того, в холодное время в столице работают мобильные пункты обогрева.

"В этом году традиционно будут работать пять мобильных пунктов обогрева: возле Белорусского, Киевского, Курского, Павелецкого и Ярославского вокзалов. Мобильный пункт обогрева представляет собой автобус ГАЗель, оборудованный дополнительным отопителем. В каждом таком автобусе есть термосы с кипятком и чай, который сотрудники мобильных бригад предлагают бездомным. Пункты обогрева будут работать с 1 ноября 2022 года по 31 марта 2023 года", - рассказали в пресс-службе.

Помощь нуждающимся

По словам директора московского филиала благотворительной организации "Ночлежка" Дарьи Байбаковой, эта категория людей нуждается круглый год в самом необходимом. В том числе в еде, одежде, средствах гигиены, медикаментах, проездных на общественный транспорт и мобильных телефонах.

"Мы с радостью примем эти вещи и передадим тем, кому они пригодятся. Сейчас больше всего не хватает мужских теплых курток, зимней обуви и рюкзаков. Полный список того, что можно приносить в "Ночлежку", всегда есть на нашем сайте. Однако всегда пригодятся продукты, чтобы люди могли оставаться сытыми, когда нет условий, чтобы что-то готовить", - сказала Байбакова.

Она добавила, что организация принимает только продукты с действующим сроком годности. В частности, пригодятся любые консервы, сладости, картофельное пюре и лапша быстрого приготовления, пакетированный чай и растворимый кофе, крупы, макароны и сахар в кубиках.

На данный момент у "Ночлежки" пунктов обогрева на территории Москвы нет, но они есть в Санкт-Петербурге. В свою очередь в столице реализуется проект "Ночной автобус". Он выезжает каждый будний день. На стоянках волонтеры "Ночлежки" раздают людям горячую еду, средства гигиены, одежду. Медики-волонтеры оказывают посетителям первую помощь. Водители "Ночного автобуса" рассказывают бездомным людям о том, что с помощью "Ночлежки" они могут решить социальные, юридические и медицинские проблемы. Примерно четверть посетителей автобуса не бездомные, а малоимущие люди.

"С начала 2022 года в Москве к "Ночному автобусу" за тарелкой горячего супа пришли 3 738 человек. Кто-то приходит регулярно, кто-то несколько раз в месяц, когда становится особенно трудно. В среднем каждый день на стоянках "Ночного автобуса" в Москве помощь получают от 100 до 130 человек", - сказала Байбакова.