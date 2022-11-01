В Ингушетии высадили около 120 деревьев к годовщине осетино-ингушского конфликта 1992 года

Также в Пригородном районе республики провели благотворительную акцию

МАГАС, 1 ноября. /ТАСС/. Около 120 деревьев высадили в Назрани (Ингушетия) рядом с мемориальным кладбищем памяти жертв осетино-ингушского конфликта, произошедшего осенью 1992 года. Также в Пригородном районе Северной Осетии более 200 семей получили мясо жертвенных животных, говорится в сообщении пресс-службы правительства Ингушетии.

"Минприроды Ингушетии высадило порядка 120 саженцев на территории возле мемориального кладбища памяти жертв трагической осени 1992 года "Г1оазот кашмаш" в Назрани. Сотрудниками министерства и подведомственных учреждений экологического ведомства были посажены вдоль дороги у мемориального кладбища деревья таких видов, как ясень и клен шаровидный. Кроме того, мэрия Назрани установила скамейки рядом с молодыми деревцами для тех, кто посещает мемориальный комплекс", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что посадка была проведена по поручению главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова в память о трагических событиях. Кроме того, власти республики провели благотворительную акцию в Пригородном районе.

"По инициативе главы республики более 200 ингушским семьям, проживающим в Пригородном районе, раздали мясо", - отметили в пресс-службе, добавив, что подобные благотворительные акции также были проведены на территории Ингушетии.

История конфликта

Причиной осетино-ингушского вооруженного конфликта стал неурегулированный территориальный спор за Пригородный район, восточная часть которого до 1944 года входила в состав Чечено-Ингушской АССР, где в подавляющем большинстве жили ингуши. Весной 1944 года, после депортации ингушей и чеченцев в Казахстан, территория была включена в состав Северо-Осетинской АССР. После распада СССР летом 1992 года в составе России была провозглашена Республика Ингушетия, но ее границы не были четко определены, Пригородный район остался в зоне интересов как осетин, так и ингушей, сегодня район относится к Северной Осетии.

Вооруженные столкновения между осетинскими и ингушскими вооруженными формированиями на территории района начались в ночь с 30 на 31 октября 1992 года, многие ингушские семьи были вынуждены искать спасения в соседней республике. Активная фаза конфликта была прекращена только после ввода в зону противостояния федеральных войск и объявления чрезвычайного положения.

По информации Генпрокуратуры РФ, в период с 31 октября по 5 ноября 1992 года в результате конфликта погибли 583 человека, в том числе 350 ингушей и 192 осетина, а 939 человек - 457 ингушей и 379 осетин - были ранены. Пропал без вести 261 человек, в том числе 208 ингушей и 37 осетин. Около 60 тыс. ингушей, проживавших в Пригородном районе Северной Осетии, вынуждены были покинуть свои дома и искать убежище на территории Ингушетии.