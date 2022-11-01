На Чукотке ожидаются ветер с порывами до 20 м/с, мороз и низовая метель

Температура воздуха опустится до минус 38 градусов

ТАСС, 1 ноября. Ветер с порывами до 20 м/с, мороз до минус 38 градусов и метель ожидаются в населенных пунктах на Чукотке во вторник. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления МЧС России.

"1 ноября прогнозируется западный ветер с усилениями до 9-14 м/с, на восточном побережье порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха в континентальной части региона (будет - прим. ТАСС) до 33-38 мороза", - говорится в сообщении.

В районах округа также прогнозируется низовая метель. В связи с непогодой жителей региона попросили проявлять осторожность и не приближаться к небезопасным конструкциям.

Из аэропорта Анадыря вылетели все рейсы.