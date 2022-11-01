В Москве ожидаются облачная погода и до 4 градусов тепла

В ночь на 2 ноября температура воздуха может опуститься до минус 2 градусов

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами гололедица и температура воздуха до плюс 4 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от 2 до 4 градусов тепла. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до минус 2 градусов.

Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах нуля - плюс 5 градусов, местами небольшие осадки. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 4 градуса.