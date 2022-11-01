В Приангарье народный швейный цех за месяц обеспечил экипировкой более 400 военнослужащих

Также на предприятии собирают лекарства и гуманитарную помощь для мобилизованных

ИРКУТСК, 1 ноября. /ТАСС/. Комплекты экипировки для более чем 400 военнослужащих отшили за месяц в народном швейном цехе, который работает в Иркутской области с 25 сентября. Об этом сообщила ТАСС жительница поселка Усть-Ордынский Елена Танхаева, которая стала одним из инициаторов открытия цеха.

"Более чем на 400 мобилизованных и военнослужащих мы отшили комплекты экипировки. Сколько именно это изделий? Очень много. Мобилизованным мы сразу в руки отдавали комплекты, когда их отправляли. <…> В комплектах военный плащ, пятиточечник, балаклава, нательное белье, носки, стельки, теплые перчатки, тактические носилки. А в последнюю волну уже теплые кофты добавились. Лекарства мы еще собирали. То есть помимо того, что мы шьем, еще собираем гуманитарную помощь", - рассказала собеседница агентства.

На днях цех отшил 100 балаклав, которые отправят мобилизованным в Новосибирск, где они проходят подготовку. Отшить изделия попросил коллектив одного из учреждений Иркутска, который решил помочь призывникам.

Швеи-добровольцы

В цехе на добровольных началах работают как профессиональные швеи, так и любители. "А вообще в цех, конечно, приходят по возможности. Люди меняются. Когда кто может, тот приходит на часок-два. Профессиональных швей мало, и они смотрят в основном за качеством. Остальные - это обычные женщины, которые умеют шить на бытовых машинках, любительницы", - уточнила Танхаева.

В первые дни после объявления частичной мобилизации швеи работали круглосуточно, чтобы оперативно отшить комплекты призывникам. "Девочки трое суток тогда шили. <...> А так вообще работают до девяти-десяти вечера", - рассказала собеседница агентства.

Рабочие места в швейном цехе оснащены машинками, которые принесли сами работницы или пожертвовали односельчане. Материалы организаторы народного движения закупают на пожертвованные деньги. По словам Танхаевой, на первую партию расходных материалов сумму удалось собрать за одну ночь. На нее оперативно купили все необходимое, и 25 сентября швеи приступили к работе.

Местные жители и предприниматели помогают работницам цеха, принося им обеды и предоставляя автомобили, чтобы съездить за покупкой расходных материалов.

Народный швейный цех открылся в поселке Усть-Ордынском на базе государственного бюджетного учреждения "Центр дополнительного образования детей". При этом учебный процесс там прекращен не был, работа цеха ему не мешает.