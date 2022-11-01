Дальнобойщики протестуют против результатов выборов в Бразилии

Федеральная дорожная служба страны зафиксировала 338 случаев перекрытия автомобильных дорог

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 ноября. /ТАСС/. Дальнобойщики из числа сторонников действующего бразильского президента Жаира Болсонару перекрыли трассы в 24 регионах страны, протестуя против результатов голосования на воскресных всеобщих выборах, по итогам которых социалист Луис Инасиу Лула да Силва был объявлен следующим главой государства. Об этом сообщает телеканал Globo.

По его информации, по состоянию на 21:40 понедельника (03:40 вторника мск), Федеральная дорожная служба зафиксировала 338 случаев перекрытия автомобильных дорог, в том числе федерального значения. Отмечается, что основные протесты охватили юг и юго-восток страны, где преимущественно голосовали за Болсонару. Местами протестующие устраивают на дорогах баррикады из горящих покрышек. Как сообщает телеканал, в связи с заторами задержан вылет нескольких рейсов из международного аэропорта Гуарульос в Сан-Паулу.

В воскресенье в Бразилии состоялся второй тур всеобщих выборов, в ходе которого граждане голосовали за будущего президента страны и губернаторов 12 штатов. Обработка 99,99% протоколов показала, что лидера Партии трудящихся Лулу да Силву поддержали 50,9% избирателей, в то время как его конкурента-консерватора Болсонару - 49,1%. Разрыв между ними составил 2,1 млн голосов. Около 32 млн человек не явились на избирательные участки.