В центре Москвы завершили капремонт коллектора "Моховой"

Всего в 2022 году запланирован ремонт 15 коллекторов общей протяженностью более 31 км

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт коммуникационного коллектора "Моховой", расположенного в районах Арбат и Тверской в центре Москвы. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В столице ведется комплексная работа по поддержанию в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы горячего и холодного водоснабжения, силовые кабели и кабели связи. В этом году запланированы ремонт, реконструкция и модернизация 15 таких сооружений общей протяженностью более 31 км, работы завершены на шести объектах, в том числе в коллекторе "Моховой", - сказал он.

Заммэра добавил, что все мероприятия проводились без отключения проложенных в коллекторах коммуникаций.

"В рамках проекта восстановили гидроизоляцию швов железобетонных конструкций и защитный слой бетона, выполнили замену и антикоррозийную защиту металлоконструкций. Проведенные комплексные работы позволят существенно продлить срок эксплуатации коллектора", - пояснил Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства также отметил, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет 800 км.