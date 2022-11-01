Около половины опрошенных россиян не имеют отложенных финансовых сбережений

По данным опроса Superjob, за счет финансовых сбережений 9% граждан смогли бы прожить от трех до шести месяцев

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Порядка 47% опрошенных россиян не имеют накоплений на черный день, а 18% респондентов заявили, что если они лишатся доходов, то смогли бы прожить на свои сбережения около месяца или двух, 15% - меньше месяца. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы Superjob, о результатах которого во вторник пишет РБК.

По данным опроса, за счет финансовых сбережений 9% россиян смогли бы прожить от трех до шести месяцев, от полугода до года на скопленное проживут 6% респондентов, а 5% смогли бы жить без дохода больше года.

Как пишет издание, доля россиян, у которых отсутствуют накопления, растет с 2008 года. Так, по результатам аналогичного опроса в 2008 году об отсутствии сбережений высказались 28% граждан, в 2019 об этом заявили 40%, в 2021 - 43% респондентов.

Опрос прошел с 25 по 31 октября 2022 года, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет, проживающие в 364 населенных пунктах.