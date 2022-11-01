В Москве появится более 65 тыс. рабочих мест благодаря программе развития территорий

Программа комплексного развития реализуется в районах Щукино, Дмитровский, Можайский, Отрадное, Войковский, Тропарево-Никулино, Зюзино, Печатники, Нагорный, Текстильщики, Хорошево-Мневники, Тимирязевский, Теплый Стан, Кунцево, Ясенево и Головинский

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы сообщили о появлении более 65 тыс. рабочих мест благодаря комплексному развитию 16 участков, бывших промзон и неэффективно используемых территорий. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра столицы.

"В рамках программы комплексного развития территорий сегодня ведется активная работа по 16 участкам площадью более 286,3 га, расположенным в семи столичных округах. <...> По итогам реализации проектов в городе появится свыше 65 тыс. новых рабочих мест", - заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что программа комплексного развития реализуется в районах Щукино, Дмитровский, Можайский, Отрадное, Войковский, Тропарево-Никулино, Зюзино, Печатники, Нагорный, Текстильщики, Хорошево-Мневники, Тимирязевский, Теплый Стан, Кунцево, Ясенево и Головинский.

"На 16 участках будет построено порядка 6 млн кв. м недвижимости. Современные производства и технопарки разместятся на площади свыше 1,7 млн кв. м. Детские сады, школы, поликлиники, спортивные объекты и иная сопутствующая инфраструктура займут 1,4 млн кв. м", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Проект комплексного развития территорий призван вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Он позволит создать около 550 тыс. новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 7 трлн рублей, а в бюджет поступит около 3 трлн рублей, отмечается на портале мэра Москвы.