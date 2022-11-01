В Красноярске до конца 2025 года построят семь школ и детсадов

Они будут рассчитаны на 5,3 тыс. мест

КРАСНОЯРСК, 1 ноября. /ТАСС/. В Красноярске до конца 2025 года появятся семь школ и детских садов на 5 тыс. 370 мест. На эти цели направят около 68 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации города во вторник.

"В рамках программы "Развитие образования в Красноярске на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов" общий объем средств составляет почти 68 млрд рублей, в частности, в 2023 году - 24,4 млрд рублей. В 2023-2025 годах планируется строительство четырех школ, общая вместимость которых составит 4 тыс. 580 мест. Три новые школы откроют в Советском районе, еще одну - в Железнодорожном", - говорится в сообщении.

Кроме того, в планах властей ввести в эксплуатацию детсад на 300 мест в жилом районе "Медицинский городок". Продолжается строительство детского сада на 190 мест на улице Крайней. Его должны ввести в эксплуатацию в 2023 году. Также началось строительство детского сада на 300 мест в микрорайоне "Бугач", его введут в 2024 году. В планах - проектирование нового детского сада в жилом районе "Покровский" и двух школ в микрорайоне "Тихие зори" и "Мичуринский".

"В ближайшие три года в 26 школах проведут ремонт и закупят новое оборудование. На эти цели выделено 544 млн рублей. В 2023 году отремонтируют столовые трех школ и лицея. <…> На обеспечение безопасности в детских садах и школах заложено более 330 млн рублей. Принято решение увеличить расходы на оказание услуг ЧОП. Новое техническое задание предполагает большее число охранников в школах, где обучается более 1 тыс. 100 учеников и повышение зарплаты сотрудников, отвечающих за безопасность", - говорится в сообщении.