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Мост через Северский Донец в Белгороде открылся после ремонта

Капитальный ремонт моста провели впервые за 40 лет

ТАСС, 1 ноября. Низовой мост через реку Северский Донец в Белгороде открылся после капитального ремонта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Открываем низовой мост через Северский Донец. Проведен капитальный ремонт этого моста. Я очень рад, что нам удалось сделать это большое событие в Белгороде в этом году", - написал он в Telegram-канале.

Мост через реку Северский Донец в 2022 году капитально ремонтируется впервые за 40 лет. Он связывает центральную часть Белгорода с улицей Волчанской. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав Владимирович
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