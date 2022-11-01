В Новосибирской области заболеваемость ковидом снизилась на 25% за неделю

Снижение наблюдается уже шестую неделю подряд

НОВОСИБИРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в Новосибирской области снизилось на 25% за прошедшую неделю. Снижение наблюдается уже шестую неделю подряд. Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве региона во вторник глава территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

На начало октября было зарегистрировано порядка 3 тыс. случаев заражения за неделю.

"Шестую неделю отмечается снижение количества заболевших, за неделю зарегистрировано 1,15 тыс. случаев, что меньше предшествующей недели практически на 25%", - сказал Щербатов.

Наибольший процент зараженных наблюдается в областном центре - 70%. В области больше всего заболевших в Венгеровском районе и городе Бердске. Болезнь чаще всего протекает в легкой форме, в 98% случаев наблюдаются симптомы ОРВИ.

Министр здравоохранения региона Константин Хальзов рассказал, что всего в регионе зарегистрировано более 304 тыс. случаев коронавируса (плюс 140 за сутки). Мест для госпитализации заболевших в случае необходимости достаточно. Полностью вакцинированы в области 1,7 млн человек.