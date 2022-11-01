Во всех больницах Москвы появятся социальные координаторы

Заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что они будут оказывать поддержку пациентам и их родственникам, тем самым снимая немедицинские вопросы с врачей

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Социальные координаторы появятся во всех московских больницах, они будут оказывать поддержку пациентам и их родственникам. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе комплекса социального развития столицы со ссылкой на заммэра Москвы Анастасию Ракову.

"Служба социальных координаторов появится во всех стационарах столицы. Сейчас она работает уже в 17 московских больницах. Специалисты оказывают помощь москвичам с момента госпитализации до оказания необходимых соцуслуг после выписки из стационара. Для обращения к социальным координаторам не требуется заявлений и специальных действий - социальные координаторы сами выявляют нуждаемость пациентов больниц и приходят к ним на помощь проактивно", - привели в пресс-службе слова Раковой.

Как рассказала заммэра, организовать сотрудничество здравоохранения с работниками социальных учреждений впервые попробовали в период пандемии COVID-19. "Оказалось, что медики и социальные работники могут очень успешно коммуницировать, помогать друг другу в работе, тем самым повышать качество оказываемых услуг. Мы начали применять такой подход и в обычных условиях", - пояснила она. Социальные координаторы взяли на себя все немедицинские вопросы и помогают пациентам, нуждающимся в поддержке. В первую очередь, это одинокие пожилые люди, граждане с инвалидностью, пациенты после тяжелых операций, те, кто нуждается в профессиональном уходе, бездомные.

"Социальную помощь могут получить все, кому она необходима. Такой проактивный подход уже показывает результаты. С момента запуска пилотной программы более 13 тыс. пациентов оказали необходимую поддержку: от поиска родственников до содействия в получении социальной помощи в надомной или стационарной форме после выписки. До конца года мы планируем запустить службу социальных координаторов во всех столичных больницах", - сказала Ракова.

Алгоритм работы новой службы

"Сотрудники социальных служб узнают о том, что человек нуждается в помощи, или от самого пациента, или от врачей. Далее социальные координаторы устанавливают имеющиеся у человека ограничения в самообслуживании и определяют, какую помощь нужно оказать в его жизненной ситуации. Благодаря взаимодействию со столичными социальными службами удается подобрать адресную поддержку в каждом конкретном случае, вплоть до направления пациента после выписки в стационарное учреждение соцзащиты, если он нуждается в профессиональном уходе", - сообщили в пресс-службе комплекса.

Пока пациент находится на лечении, решаются вопросы признания его нуждающимся в социальной поддержке. В случае необходимости ему помогают восстановить документы, найти родственников, которые могли бы взять на себя заботу о нем, и оказывают помощь в период госпитализации. После выписки из больницы социальные службы продолжают сопровождение людей, которым требуется дальнейшая помощь.

"Например, сопровождение в стационарном учреждении соцзащиты, помощь в получении технических средств реабилитации и другая поддержка. В этом помогают специалисты центра социального обслуживания по месту жительства", - уточнили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что работа социальных координаторов помогает пациентам преодолеть стресс и решить бытовые вопросы во время госпитализации. "Это снимает немедицинские вопросы с врачей, которые смогут уделять больше времени непосредственно лечению пациентов. Такой подход будет также реализован и в шести новых скоропомощных медкомплексах. Они будут работать по новому стандарту экстренной помощи, который предполагает акцент на пациентоориентированности", - сообщили в пресс-службе.

Так, в медцентрах диагностические процедуры будут проходить непосредственно у койки пациента, а его родственники смогут расположиться в комнатах отдыха, кафе и при необходимости обратиться к психологу. Первых пациентов в январе 2023 года примут скоропомощные комплексы при НИИ СП им. Н.В. Склифосовского и ГКБ им. В.В. Вересаева.