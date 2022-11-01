В Госавтоинспекции назвали основную причину ДТП в период межсезонья

В Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России назвали основной причиной таких происшествий невнимательность водителей и пренебрежение правилами безопасности на дороге

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Невнимательность водителей и пренебрежение правилами безопасности на дороге являются основными причинами ДТП в период межсезонья, в начале ноября их количество обычно возрастает. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России.

"Традиционно в начале ноября возрастает риск увеличения количества ДТП, главным образом незначительных. Основная причина таких происшествий - невнимательность водителей, пренебрежение правилами безопасности на дороге", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в это время в ряде регионов России отмечается ухудшение погодных условий, которое заключается в резком понижении температуры или ее перепадах, усилении осадков, в результате чего на отдельных участках дорог возможно образование наледи. "В период межсезонья Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения скорректировать модель поведения на дороге с учетом погодных условий, а водителей - быть предельно осторожными и внимательными при управлении транспортными средствами", - добавили в ведомстве.

Подготовка к зиме

Госавтоинспекция рекомендует водителям начать активную подготовку к зимнему сезону. "Необходимо заранее ознакомиться с прогнозом синоптиков и вовремя сменить "летнюю" резину на "зимнюю". Ездить на "летней" резине в условиях похолодания и осадков крайне опасно, поскольку ее сцепление с дорогой из-за льда и снега существенно снижается, что может привести к возникновению заноса и другим неприятным ситуациям, выйти из которых без специальных навыков крайне сложно", - отметили в ведомстве.

Особенно аккуратными на дороге в этот период должны быть начинающие водители, подчеркнули в ГУОБДД МВД России. Именно данная категория водителей чаще всего попадает в ДТП при смене сезонов, так как еще не обладают нужными навыками управления автомобилем. В связи с этим при неблагоприятных погодных условиях им лучше воспользоваться общественным транспортом.

Кроме того, как отметили в Госавтоинспекции, водителям следует психологически перестроиться на зимний стиль вождения. "В период межсезонья следует быть крайне аккуратными при управлении автомобилем, в частности избегать резких маневров и перестроений, соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами, не превышать скорость", - сказали в ведомстве. Важно также строго соблюдать правила перевозки детей, в обязательном порядке передвигаться на транспортном средстве с включенными внешними световыми приборами, в непогоду обязательно использовать противотуманные фары, а в условиях сильного снегопада максимально снижать скорость и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации.

С наступлением осенне-зимнего периода особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. В Госавтоинспекции рекомендуют пешеходам в темное время суток использовать на одежде световозвращающие элементы. Кроме того, передвигаться следует по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам и на зеленый сигнал светофора, предварительно убедившись в безопасности.

Кроме того, в связи с перепадами атмосферного давления Госавтоинспекция рекомендует водителям внимательнее относиться к своему самочувствию. В условиях непогоды инспекторы ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения на загородных трассах, и в случае возникновения сложной ситуации на дорогах все участники дорожного движения могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции.