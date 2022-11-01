Бурятия помогла установить детские площадки в подшефном районе ДНР

Новые площадки появились в городе Комсомольское, поселках Новый Свет и Старобешево

УЛАН-УДЭ, 1 ноября. /ТАСС/. Бурятия помогла установить три современные детские площадки с игровыми комплексами и зонами отдыха в Старобешевском районе Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили журналистам в правительстве Бурятии.

"В намеченном плане на 2022 год в восстановлении Старобешенского района детские площадки не были запланированы. Они установлены за счет экономии средств республиканского бюджета", - сообщили в правительстве.

Новые площадки появились в трех населенных пунктах: в городе Комсомольское, поселках Новый Свет и Старобешево.

По словам зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова, раньше в тех местах, где появились игровые комплексы для детей, были обычные пустыри. "Сейчас там установлены песочницы, качели, карусели, скамейки и урны, все площадки огорожены забором, для безопасности детей. Контракт на благоустройство площадок был заключен с подрядчиками Старобешевского района. Все работы велись согласно графику и выполнены в срок", - отметил он.

16 июня во время поездки в ДНР глава Бурятии Алексей Цыденов подписал соглашение о сотрудничестве со Старобешевским районом. Подшефному региону оказывается помощь в восстановлении инфраструктуры, курирует работы АНО "Содействие", созданная по распоряжению правительства Бурятии для организации ремонтно-восстановительных работ социально значимых объектов Старобешевского района ДНР.

Ранее в правительстве Бурятии сообщали, что по плану до конца года в подшефном районе ДНР будет восстановлено 49 объектов инфраструктуры. На ремонт дорог, капитальный ремонт четырех школ и пяти детских садов, восстановление жилых домов, подготовка инфраструктуры района к зиме из республиканского бюджета выделено более 350 млн рублей.