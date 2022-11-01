На федеральной трассе в Амурской области приостановили автобусное сообщение

Ситуация на дороге ухудшается из-за снегопада

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Госавтоинспекция Приамурья временно ограничила движение рейсовых автобусов по направлению Благовещенск - Свободный из-за ухудшения погодных условий, сообщается в Telegram-канале областного ведомства ГИБДД.

"Из-за неблагоприятных погодных условий с 11:00 (05:00 мск) 1 ноября введено временное ограничение на передвижение автобусов категории "М2" и "М3" на участке федеральной автодороги "Амур" Чита - Невер - Свободный - Архара - Биробиджан - Хабаровск с 741-го по 1 384-й километр", - говорится в сообщении.

По информации амурского министерства транспорта и дорожного хозяйства, с утра 2 ноября не выйдут на маршруты автобусы по рейсам №533, 545, 542 - Свободный, Шимановск и Циолковский. Ограничения будут действовать до улучшения погодных условий.

Ситуация на дороге ухудшается из-за снегопада. Дорожные службы ведут работу по устранению гололеда, распределяя противогололедный материал. Ведется оповещение всех служб и перевозчиков.

Обледенение дороги по территории Свободненского района произошло вечером 1 ноября после дождевых осадков и снижения температуры воздуха.