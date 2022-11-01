Дети участников СВО будут бесплатно ездить на общественном транспорте в Ненецком АО

Все военнослужащие будут также освобождены от уплаты транспортного налога

ТАСС, 1 ноября. Дети участников СВО получат право бесплатного проезда в общественном транспорте в Ненецком автономном округе (НАО), сообщил в своем Telegram-канале глава региона Юрий Бездудный.

"На оперштабе приняли дополнительные меры поддержки для военнослужащих и членов их семей. Дети, чьи отцы находятся в зоне проведения СВО, получают право бесплатного проезда на общественном автомобильном автотранспорте", - написал губернатор.

В НАО есть только автобусный общественный транспорт, трамваев и троллейбусов нет.

Также все военнослужащие будут освобождены от уплаты транспортного налога.

Ранее власти Ненецкого автономного округа ввели для мобилизованных жителей региона единовременную выплату в 100 тыс. рублей. Дети всех военнослужащих из НАО, участвующих в СВО, будут обеспечены бесплатным горячим питанием в детских садах и школах. Также эту меру поддержки распространили на студентов, получающих среднее профессиональное образование в окружных образовательных организациях.