В Якутии в число получателей выплаты в 200 тыс. рублей включат самих участников СВО

Глава региона Айсен Николаев подчеркнул, что сейчас основной вопрос - поддержка семей военнослужащих

ЯКУТСК, 1 ноября. /ТАСС/. Региональные единовременные выплаты в Якутии в размере 200 тыс. рублей смогут получить участники специальной военной операции (СВО), у которых нет семей и близких родственников. Также средства будут направлять самому военнослужащему при спорных моментах, сообщили во вторник в пресс-службе регионального правительства.

"Единовременную выплату перечислят самому военнослужащему, если у него нет семьи и близких родственников - родителей, братьев и сестер. Кроме того, средства направят военнослужащему при поступлении нескольких заявлений от членов семьи и родственников и наличии спорных моментов", - говорится в сообщении.

В правительстве напомнили, что ранее был утвержден порядок предоставления единовременных выплат, согласно которому в первую очередь выплаты получает жена мобилизованного. "В случае, если брак не зарегистрирован, то выплаты получает гражданская супруга при условии подтверждения совместного проживания; при отсутствии супруги - дети; при отсутствии супруги и детей - родители или опекуны в равных долях; при отсутствии вышеуказанных близких родственников - братья и сестры военнослужащего в равных долях. <…> Но жизненные ситуации не всегда укладываются в рамки нормативных правовых актов. Поэтому принято решение об изменении порядка назначения выплаты", - добавили в пресс-службе.

Глава Якутии Айсен Николаев подчеркнул, что сейчас основной вопрос - поддержка семей военнослужащих. "Работу по перечислению единовременной выплаты в 200 тыс. рублей нужно завершить в ближайшие дни. Самая большая помощь, которую мы можем оказать в тылу нашим бойцам, - это поддержка их семей", - привели в правительстве слова Николаева.

В Якутии разработан комплекс мер поддержки семей мобилизованных и добровольцев-контрактников. Это единовременные выплаты в размере 200 тыс. рублей, освобождение от платы в детских садах и бесплатное питание учащихся 5-11-х классов в период военной службы родителя. Для детей военнослужащих предусмотрены приоритетное поступление на целевое обучение в высшие и средние специальные учебные заведения, повышенная стипендия в период военной службы родителя, бесплатные путевки в оздоровительные лагеря детям и бесплатное санаторно-курортное лечение родителям военнослужащего. По инициативе главы республики принято решение об оказании помощи на газификацию жилых домов в размере 150 тыс. рублей вне зависимости от доходов ветеранам боевых действий, семьям мобилизованных и участников СВО.