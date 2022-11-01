Эвакуированные из прибрежных районов Херсонской области дети смогут 7 ноября пойти в школы

Образовательный процесс не будет прерываться в условиях мероприятий по эвакуации и продолжится в безопасных районах области

ХЕРСОН, 1 ноября. /ТАСС/. Дети из прибрежной части Херсонской области смогут по окончании каникул пойти в школы в тех районах, куда переедут в ходе временной эвакуации. Об этом сообщил министр образования и науки Херсонской области Михаил Родиков.

"Школы готовы принять детей. С 7 числа (ноября - прим. ТАСС) начинается вторая четверть", - сказал он в видеообращении, размещенном в телеграм-канале областной администрации. При этом Родиков уточнил, что все детские сады работают.

Он добавил, что образовательный процесс не будет прерываться в условиях мероприятий по эвакуации и продолжится в безопасных районах области. "В районах переселения будут развернуты дополнительные возможности для укрепления материально-технической базы образовательных учреждений", - сообщил глава Минобразования.

"Мы должны организовать работу образовательных учреждений в тех местах, куда переедут эвакуированные жители Херсонской области, как это было сделано ранее для детей с правого берега Херсонщины, для которых вместе с их учителями были созданы условия для продолжения образовательного процесса в Крыму, Краснодарском крае и других регионах РФ", - пояснил Родиков.

18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС.

В понедельник Сальдо объявил, что власти расширили зону эвакуации на 15 километров от Днепра из-за подготовки Вооруженными силами Украины (ВСУ) массированного ракетного удара по ГЭС. В расширенную зону эвакуации вошли левобережные территории Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.