Почти треть населения Калмыкии вакцинировалась от гриппа

Подъем заболеваемости гриппом эпидемиологи прогнозируют на середину - конец ноября

ЭЛИСТА, 1 ноября. /ТАСС/. Более 80 тыс. человек прошли вакцинацию от гриппа с начала прививочной кампании в Калмыкии, что составляет 30% от населения региона. Подъем заболеваемости гриппом эпидемиологи прогнозируют на середину - конец ноября, сообщил ТАСС главный санитарный врач республики Джангар Санджиев.

"По последним данным, в Калмыкии привито от гриппа 81 тыс. 184 человека, что составляет 30% от всего населения республики. Или 50% от плана, нам в целом необходимо привить 60%. Мы уделяем этому вопросу большое внимание, потому что сезонность заболеваемости гриппом в Калмыкии сдвинулась, и подъем ожидается в середине - конце ноября", - сказал он.

Ранее республика получила новую партию вакцины от гриппа для взрослых, составляющую 31 тыс. доз. С учетом этой партии до конца текущей недели планируется привить уже 50% населения региона. Поступление детской вакцины ожидается. "Иммунитет формируется на вторую неделю, и нам нужно поторопиться", - уточнил глава Роспотребнадзора по республике, добавив, что пока случаев заболевания гриппом в Калмыкии не выявлено.

По данным на вторник вакцинацию от гриппа прошли более 45,5 млн россиян, это 31% от численности населения страны.

Противогриппозная вакцинация снижает вероятность заболевания гриппом, предотвращает развитие тяжелых осложнений, повышает качество жизни в период эпидемического подъема. Оптимальным временем проведения прививок является период с сентября по ноябрь - важно, чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости.