Глава Ярославской области утвердил размеры выплат мобилизованным и добровольцам

Мобилизованные получат по 50 тыс. рублей, а добровольцы - по 100 тыс. рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Губернатор Ярославской области подписал указ, в соответствии с которым мобилизованные граждане получат единовременно 50 тыс. рублей, а добровольцы - 100 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Михаил Евраев подписал указ о единовременных выплатах мобилизованным и контрактникам. Для призванных по повестке предусмотрена единовременная выплата в размере 50 тыс. рублей, жители региона, добровольно обратившиеся в военные комиссариаты, получат по 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, порядок предоставления выплат будет определен в ближайшее время. Ранее для поддержки семей мобилизованных в регионе ввели дополнительную меру в виде отмены платы за детские сады и за горячее питание в школах.

По данным правительства региона, мобилизационное задание выполнено на 105% в Угличском и Мышкинском районах. В числе лучших по мобилизации также военкоматы Даниловского, Любимского, Первомайского, Тутаевского, Большесельского, Ростовского и Борисоглебского районов. В настоящий момент комплектование воинских частей продолжается за счет добровольцев и военнослужащих по контракту. В период с 29 по 31 октября о своем желании отправиться в зону СВО заявили 36 жителей региона.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 28 октября доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в России, которая началась 21 сентября. По словам Шойгу, были призваны 300 тыс. человек, никаких дополнительных заданий в рамках частичной мобилизации не планируется.