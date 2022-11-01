Чувашия готова вывезти с территории Украины снесенный памятник поэту Сеспелю

По словам главы республики Олега Николаева, памятник можно установить в Чебоксарах, где родился Михаил Сеспель и где сейчас действует музей его имени

ТАСС, 1 ноября. Чувашия надеется достичь договоренностей о вывозе с территории Украины для установки на своей территории памятника поэту Михаилу Сеспелю (1899-1922), который недавно был снесен. Об этом сообщил ТАСС во вторник глава республики Олег Николаев.

"Сеспель является одним из сыновей чувашского народа, который очень значим, очень трепетно мы храним память о нем. <…> Конечно, если этот памятник не нужен жителям Украины, мы готовы его вывезти и установить", - сказал собеседник агентства.

Николаев добавил, что монумент возможно установить в месте рождения Сеспеля - в Чебоксарах, где сейчас действует музей его имени. "И мы надеемся, что за это время памятник не будет разрушен окончательно", - отметил он.

Глава республики уточнил, что снос памятника вызвал у жителей Чувашии много эмоций. "Для нас это достаточно чувствительно, потому что этот год в республике мы проживаем под эгидой Года выдающихся земляков: вспоминаем каждого человека, который так или иначе был связан с регионом и состоялся в Чувашии", - пояснил он.

По словам Николаева, попытки достигнуть договоренностей о вывозе памятника были, но пока они не увенчались успехом. "К сожалению, на сегодняшний день эта территория находится не в той части, которая контролируется военными Российской Федерации, не в той части, которая вошла в состав России, поэтому, конечно же, пока ничего не удалось", - отметил он.

По данным главы Чувашии, гранитная стела-памятник и дубовый столб были установлены на месте трагической гибели и первого захоронения чувашского поэта, классика национальной литературы, прозаика, драматурга и общественного деятеля Михаила Сеспеля в селе Старогородка Черниговской области Украины в 2013 году. Сеспель последний год своей жизни провел на Украине. Поэт хорошо владел не только чувашским и русским языками, но и украинским. Стихи поэта переведены на 50 языков мира. Недавно представители местной администрации снесли и закопали монумент и столб. При этом в 2022 году отмечалось столетие со дня смерти Сеспеля.