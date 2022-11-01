Белгородский губернатор поручил пересмотреть маршрутизацию беременных с признаками ковида

Беременных женщин с признаками ОРВИ или ковида направляли ранее в Шебекинскую районную больницу, однако из-за обстрелов со стороны ВСУ учреждение стало небезопасным

ТАСС, 1 ноября. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил министерству здравоохранения региона пересмотреть вопрос маршрутизации беременных женщин, которых ранее направляли с признаками ОРВИ и ковида в Шебекинскую районную больницу.

22 октября Вооруженные силы Украины обстреляли Шебекино, в результате 13 человек пострадали, еще двое погибли. Власти Белгородской области временно отселили из домов жителей потенциально опасных зон города.

"Последние три года для беременных женщин, у которых есть признаки ОРВИ или ковида, у нас определено место в Шебекинской ЦРБ. Согласен, что последние несколько недель - это то место, которое вызывает очень большие риски. Дал поручение министру здравоохранения, сейчас пытаемся максимально быстро пересмотреть этот вопрос", - сказал Гладков во время прямого эфира на своей странице в соцсети "ВКонтакте" во вторник.

Как отметил губернатор, решение по вопросу маршрутизации беременных с признаками ковида или ОРВИ примут в течение ближайших трех-четырех дней.

"Если примем решение, то в Шебекино роддом будем временно закрывать", - добавил Гладков.