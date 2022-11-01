Первый детский сад на 60 мест строится в высокогорном селе Мулебки в Дагестане

Объект планируется завершить к началу 2023 года

МАХАЧКАЛА, 1 ноября. /ТАСС/. Строительство детского сада на 60 мест ведется в селе Мулебки. Объект планируется сдать в начале 2023 года, сообщил во вторник ТАСС глава Акушинского района Махач Аблулкеримов.

"В селе Мулебки Акушинского района полным ходом ведется строительство первого современного детского сада на 60 детей. Общий объем средств, выделенных из районного бюджета, составляет 26 млн рублей. Объект планируется завершить к началу 2023 года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, старому зданию было больше 50 лет. "Ранее тут находилось здание бывшего колхоза", - добавил Аблулкеримов.

Как рассказал глава муниципалитета, детсад строится по современным технологиям и имеет все необходимое для развития творческих способностей детей. "В новом здании детсада будет пищеблок, музыкальный зал, медицинский блок, групповые и спальные комнаты", - заключил Аблулкеримов.