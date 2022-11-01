В Дагестане в 2023 году пройдет выставка племенных овец и коз

Гостями выставки станут ученые и научные деятели, работающие в отрасли овцеводства и козоводства, а также специалисты Минсельхоза России

МАХАЧКАЛА, 1 ноября. /ТАСС/. Масштабная российская выставка племенных овец и коз пройдет в Дагестане в 2023 году. Об этом сообщает во вторник пресс-служба регионального правительства.

"Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провел совещание по подготовке к проведению XXIII Российской выставки племенных овец и коз в 2023 году в республике. Премьер-министр сообщил, что решение о проведении выставки в регионе было принято после официального обращения президента Национального союза овцеводов академика РАН Харона Амерханова, который выступил с предложением провести выставку племенных овец и коз в следующем году в Дагестане", - говорится в сообщении.

По словам организаторов, выставка племенных овец и коз проводится с целью пропаганды передового опыта ведения племенного овцеводства, улучшения племенного дела, широкого распространения и внедрения опыта передовых хозяйств и научных достижений.

Гостями выставки станут ученые и научные деятели, работающие в отрасли овцеводства и козоводства, специалисты Минсельхоза России, представители органов управления АПК регионов РФ, племенных служб регионов страны и многие другие.