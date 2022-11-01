В Оренбуржье возобновили движение по двум трассам

Движение на дорогах ранее запретили из-за плохих погодных условий

ТАСС, 1 ноября. Движение возобновили по двум трассам в Оренбургской области, которые были закрыты ранее из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает во вторник пресс-служба ГУ МЧС России по региону в Telegram-канале.

"С 23:00 (21:00 мск - прим. ТАСС) движение открыто", - говорится в сообщении.

Ранее Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области ввело запрет на движение всех видов транспорта на участках автомобильных дорог общего пользования Илек - Ташла - Соболево (с 23-го по 92-й км), Ивановка - Сорочинск - Ташла (с 122-го по 161-й км) в Ташлинском районе. В ГУ МЧС России по Оренбургской области поясняли, что движение прекращено из-за ограниченной видимости, вызванной сильной метелью.

По данным синоптиков, в Оренбургской области во вторник продолжаются сильные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Температура воздуха около нуля градусов. При этом местами порывы ветра достигают 15-19 м/с, а в некоторых районах наблюдается туман.