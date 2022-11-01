Чечне выделят средства на строительство спортивного центра и трех детских садов

Регион также получит финансирование из федбюджета на создание корпуса для детей с ограниченными возможностями и присоединение к электросетям всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Ведучи"

ГРОЗНЫЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Чеченской Республике выделят из федерального бюджета средства на строительство центра по спортивной борьбе, трех детских садов и корпуса для детей с ограниченными возможностями. Об этом сообщается во вторник на сайте правительства РФ по итогам встречи вице-премьера Александра Новака с главой региона Рамзаном Кадыровым.

"Будет проведена модернизация аэропорта в Грозном по модели государственно-частного партнерства. Согласовано выделение средств на социально-спортивные объекты в Урус-Мартановском районе Чечни, включая строительство центра по спортивной борьбе, трех детских садов и корпуса для детей с ограниченными возможностями", - приводит пресс-служба слова Новака.

В ходе встречи вице-премьер также сообщил о выделении средств из федерального бюджета для присоединения к электросетям всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Ведучи".

"Вице-премьеру было доложено о планах дополнительного расширения комплекса "Ведучи", где планируется возведение горнолыжной базы для тренировок российской сборной по зимним видам спорта, а также строительство гостиницы. Александр Новак отметил, что вопросы финансирования инфраструктурных и социальных проектов в Чечне находятся на особом контроле правительства", - говорится в сообщении.

1 ноября в Грозном состоялось 16-е заседание российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Российскую сторону представлял Новак, а иранскую - министр нефти Ирана Джавад Оуджи.