В РПЦ сообщили, что ни один из священников не участвует в боевых действиях в СВО

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Ни один из священников Русской православной церкви не участвует в боевых действиях в зоне специальной военной операции на Украине и в Донбассе с оружием в руках. Об этом сообщил во вторник заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, отвечая на вопрос о том, были ли случаи во время частичной мобилизации в РФ, когда священников мобилизовывали и отправляли на фронт.
"Я знаю, что тут существовал определенный дефицит правового регулирования в отношении священнослужителей, но сейчас этот дефицит устранен, и, насколько мне известно, никто из священников Русской православной церкви не является военнослужащим, который участвует в военных действиях в качестве человека, который должен выполнять задачи поражения противника", - сказал Кипшидзе в интервью телеканалу RTVI.
При этом он уточнил, что, если какой-то представитель духовенства откажется от священного сана, то в этом случае он может участвовать непосредственно в военных действиях, но "в качестве мирянина".
"Священный сан исключает пролитие крови другого человека. Это, кстати говоря, касается не только военного, но и мирного времени", - пояснил представитель РПЦ.