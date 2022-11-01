1 ноября, 20:46

В РПЦ сообщили, что ни один из священников не участвует в боевых действиях в СВО

При этом, по словам зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанга Кипшидзе, если какой-то представитель духовенства откажется от священного сана, то он сможет стать участником военных действий