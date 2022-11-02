СФ рассмотрит законы об альтернативной службе в период мобилизации и статусе добровольца

Еще один законопроект, который обсудят в Совете Федерации, будет касаться возможности прекращения трудового договора независимо от воли сторон в случае призыва работодателя на военную службу

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду рассмотрит ряд законов, в частности о порядке прохождения альтернативной гражданской службы в период мобилизации, о приравнивании добровольцев к статусу военнослужащих, а также о прекращении трудового договора независимо от воли сторон в случае призыва работодателя на военную службу по мобилизации.

Кроме того, Совфед рассмотрит проект обращения Федерального собрания РФ к парламентам стран мира о необходимости укрепления режима Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении. Перед сенаторам в ходе пленарного заседания выступит глава Халк Маслахаты Милли Генгеша (верхней палаты парламента) Туркмении Гурбангулы Берымухамедов. В ходе правительственного часа доклад зачитает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он расскажет о реализации инфраструктурных проектов, направленных на развитие субъектов Российской Федерации.

Статус добровольца

Сенаторы в среду могут одобрить закон о статусе добровольческих формирований и добровольцев, содействующих Вооруженным силам РФ.

В законодательство вводится норма, согласно которой для выполнения отдельных задач в области обороны привлекаются добровольческие формирования, содействующие ВС РФ, в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании вооруженных сил за пределами территории РФ.

Добровольческие формирования будут создаваться Министерством обороны (МО) РФ по решению президента России. Численность, организация, районы действий, стоящие задачи, порядок управления и срок использования таких формирований будут определяться МО РФ. Порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами, а также порядок оказания медицинской помощи, выплат денежного содержания, других выплат будут также определены МО РФ. В состав добровольческих формирований смогут войти граждане РФ, заключившие контракт о пребывании в таком формировании, а также военнослужащие, направленные от МО РФ.

Для добровольцев и их семей вводятся социальные гарантии и компенсации, предусмотренные законом "О статусе военнослужащих". Размеры денежного содержания добровольцев будут устанавливаться МО РФ не ниже размеров зарплат военнослужащих-контрактников. При этом наряду с денежным содержанием гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, МО РФ сможет устанавливать и другие денежные выплаты. Кроме того, добровольцы будут подлежать обязательному государственному личному страхованию за счет средств федерального бюджета. Они также получают право на бесплатный проезд железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом.

Альтернативная служба в период мобилизации

Также палата в среду рассмотрит закон, устанавливающий порядок прохождения альтернативной гражданской службы в период мобилизации.

Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ" дополняется статьей 17.1 "Прохождение альтернативной гражданской службы в период мобилизации". Согласно новой статье, лица, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить такую службу в указанных организациях.

При этом граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях, подведомственных органам исполнительной власти или органам местного самоуправления, в период мобилизации могут быть направлены для прохождения альтернативной гражданской службы на должностях гражданского персонала ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований.

Кроме того, согласно закону, на военную службу в рамках мобилизации могут быть призваны граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за некоторые тяжкие преступления.

Прекращение трудового контракта

В повестке заседания также значится вопрос о рассмотрении закона, дополняющего перечень обстоятельств, возникновение которых влечет прекращение трудового договора независимо от воли сторон. Таким обстоятельством теперь является "призыв работодателя - физического лица или работодателя, являющегося единственным учредителем (участником) юридического лица, одновременно обладающего полномочиями единоличного исполнительного органа этого юридического лица, на военную службу по мобилизации, объявленной президентом РФ". Данное положение распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

Кроме того, закон гарантирует оплату труда в размере не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) артистам, которые не выступают и не участвуют в создании произведений в течение какого-либо времени.

Документ устанавливает минимальный размер оплаты времени, в течение которого творческие работники не участвуют в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений или не выступают. Выплаты будут устанавливаться исходя из тарифной ставки, оклада творческого работника с доплатами и надбавками компенсационного или стимулирующего характера, но не ниже установленного федеральным законом МРОТ. Сумма оплаты будет рассчитываться "пропорционально времени, в течение которого творческие работники не участвуют в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений или не выступают".