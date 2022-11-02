Кабмин обсудит передачу функций Ростуризма в Минэкономразвития

На заседании также планируется обсудить предварительные итоги уборки урожая в 2022 году

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Правительство России проведет в среду очередное заседание. На нем, в частности, будет обсуждаться передача полномочий от упраздненного Ростуризма в Минэкономразвития.

Для этого планируется принять изменения в положение о министерстве, признать некоторые правительственные документы утратившими силу. Как отмечается в материалах к заседанию, функции Ростуризма передаются в МЭР для "совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти".

Отдельное ведомство в сфере туризма в разные годы входило в структуру разных органов власти. С 2018 года Ростуризм находился в ведении Минэкономразвития, а в июне 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому агентство было передано под прямое руководство правительства. С 2019 года Ростуризм возглавляла Зарина Догузова.

20 октября Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму и передаче его функций Минэкономразвития. Профильный вице-премьер Дмитрий Чернышенко позже подчеркнул, что это решение позволит кабмину максимально сконцентрировать ресурсы на вызовах и приоритетах отрасли.

Уборка урожая

На заседании также планируется обсудить предварительные итоги уборки урожая в 2022 году.

Согласно прогнозу Минсельхоза, сбор зерна в России в этом году будет рекордным и составит около 150 млн тонн, в том числе около 100 млн тонн пшеницы. Предыдущий рекорд был поставлен в 2017 году, тогда было собрано 135,4 млн тонн. Как отмечал глава государства, благодаря таким показателям Россия в этом году "полностью, гарантированно закроет собственные потребности по важнейшим позициям и получит дополнительный ресурс для наращивания экспорта".

В конце октября в Минсельхозе также сообщали, что производство тепличных овощей в России увеличилось на 6,8% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Поддержка регионов

В повестку мероприятия включено выделение средств Крыму и Севастополю на поддержку туристического бизнеса на фоне геополитического и санкционного давления. Как пояснили в кабмине, цель этих мер - сохранить на полуострове уровень занятости в туристической сфере, который снижается из-за внешних санкций. За счет господдержки планируется помочь не менее 1,5 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей.

Кабмин может направить дополнительное финансирование и для решения экологических проблем в Иркутской области: Минприроды может получить новый транш из резервного фонда для ликвидации накопленного вреда окружающей среде в Усолье-Сибирском.

Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" стало очагом экологического бедствия в городе Усолье-Сибирское, где проживает более 76 тыс. человек. На площадке находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза. Там также оставались емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами. В августе 2020 года на место прибыли специалисты Росатома, Федерального экологического оператора, Минобороны, МЧС, Росприроднадзора. В декабре 2021 года они завершили неотложные мероприятия, чтобы снять угрозу утечки ядохимикатов.

Окончательно ликвидировать загрязнение в Усолье-Сибирском предполагается в 2024 году. Отходы планируется переработать на месте, построив для этого экотехнопарк.