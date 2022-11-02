В Северной Осетии пройдет форум молодых педагогов

В программе мероприятия дискуссии, мастер-классы, стратегическая сессия и практические занятия

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 ноября. /ТАСС/. Форум молодых педагогов пройдет в Северной Осетии во второй раз 2-3 ноября, сообщили в пресс-службе Минобразования республики.

"2-3 ноября в Северной Осетии во второй раз пройдет Форум молодых учителей "Школа молодого педагога: вектор PROдвижения". В программе мероприятия дискуссии, мастер-классы, стратегическая сессия, практические занятия, которые проведут победители конкурсов профессионального мастерства. Поделятся опытом и приглашенные спикеры - педагоги московских школ", - говорится в сообщении.

В рамках проектной сессии участники форума обсудят с министром образования и науки республики Эллой Алибековой роль молодого педагога в системе образования региона. Площадкой для школы молодого педагога станет центр образования "Интеллект".

Программа форума разработана в соответствии с запросами молодых учителей и направлена на формирование опыта работы в командах, пополнение цифровых знаний, обмен опытом. Работа будет разделена на два дня по тематическим направлениям.

Организатором мероприятия является министерство образования и науки республики при содействии Северо-Осетинского государственного педагогического института и Ассоциации "Учитель года РСО-Алания". Мероприятия проходят в рамках регионального проекта "Подготовка кадров для системы образования".