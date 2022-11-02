На Чукотке ожидаются ветер с порывами до 28 м/с, мороз и низовая метель

Температура воздуха местами опустится до минус 37

ТАСС, 2 ноября. Ветер с порывами до 28 м/с, мороз до минус 37 градусов и метель ожидаются в населенных пунктах на Чукотке в среду. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления МЧС России.

"2 ноября прогнозируется северный ветер с усилениями до 9-14 м/с, на побережье Чукотского моря порывы будут достигать 18 м/с, на побережье Берингова моря - 23-28 м/с. Температура воздуха в континентальной части региона до 27-32 мороза, местами до минус 37", - говорится в сообщении.

В районах округа также прогнозируется низовая метель. В связи с непогодой жителей региона попросили проявлять осторожность и не приближаться к небезопасным конструкциям.

В аэропорту Анадыря задержанных рейсов нет.