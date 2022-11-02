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Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о больших очередях на административных границах республики

По словам врио главы региона Дениса Пушилина, с федеральным властями ведутся переговоры по этому вопросу

ДОНЕЦК, 2 ноября. /ТАСС/. Очереди на административных границах ДНР остаются большими, ведутся переговоры с федеральным властями по решению вопроса. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин на видеозаписи выступления, размещенной в среду в его Telegram-канале.

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"Вопрос пока еще не решен. Очереди, которые мы фиксируем на [административных] границах, большие. Людей это раздражает, люди вынуждены тратить время, простаивая в очередях", - сказал он.

По словам руководителя республики, сейчас идут переговоры с федеральными органами, которые отвечают за данное направление. "Есть несколько предложений с нашей стороны, - отметил Пушилин. - Если [они] будут реализованы, то мы, по нашему мнению, от этих очередей практически избавимся".

Он добавил, что очереди возникают "по объективным причинам". "Трафик очень серьезно увеличился за счет большого количества строительного материала, который завозится на территорию республики", - пояснил врио главы ДНР. 

Теги:
РоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
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