1 ноября, 23:26
Военная операция на Украине

В Приморье предлагают ввести льготы при поступлении в вузы для участников СВО

С такой инициативой выступила профессор, преподаватель ДВФУ Людмила Васильева

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Приморья предлагают на федеральном уровне ввести льготные условия для поступления в высшие учебные заведения для участников специальной военной операции (СВО), сообщил в среду Telegram-канале губернатор региона Олег Кожемяко.

"Ввести льготные условия при поступлении в вузы для участников СВО. С таким предложением на приеме граждан обратилась профессор, преподаватель ДВФУ [Дальневосточного федерального университета] Людмила Васильева. <...> Будем выходить на правительство РФ с просьбой поддержать такие меры. Уверен, это будет хорошей поддержкой для наших защитников в будущем", - написал Кожемяко.

Он уточнил, что эту инициативу власти обсудили с председателем Совета ректоров вузов Приморского края Валентином Шуматовым. Университеты и институты края готовы организовать для военнослужащих подготовительные курсы для поступления, упрощенную процедуру экзаменов, бесплатное обучение и бесплатное проживание в общежитиях. 

Теги:
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский крайВоенная операция на Украине
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