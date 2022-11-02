В ДНР сообщили об увеличении более чем в два раза раза подвоза воды

Врио главы республики Денис Пушилин отметил, что регион получает ежесуточно порядка 6 тыс. куб. м

ДОНЕЦК, 2 ноября. /ТАСС/. Подвоз воды в ДНР увеличился более чем в два раза, с около 2,5 тыс. до около 6 тыс. куб. м. Об этом в среду сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

"Подвоз воды, который осуществлялся ежедневно, был на уровне 2,5 тыс. кубов ежесуточно, сейчас мы фиксируем цифру порядка 6 тыс. кубов", - сказал Пушилин в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

Врио главы ДНР добавил, что нехватка воды в республике, несанкционированный отбор - основные причины неработающих котелен, которые необходимы для отопительного сезона. Он отметил, что задействованы дополнительные цистерны для подвоза воды. "Уверен, совсем скоро мы сможем сказать, что все дома отапливаются, что все граждане обеспечены теплом", - заключил Пушилин.

В эфире телеканала "Россия-24" 28 октября он назвал отопительный сезон 2022 года самым сложным за последнее время, отметив, что это связано с проблемами с водой и непрекращающимися обстрелами.