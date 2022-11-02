"Известия": Минпромторг рекомендовал усилить безопасность на объектах торговли и общепита

По данным газеты, бизнес должен выделить в первую очередь критически важную инфраструктуру, необходимую для стабильной работы организаций

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Минпромторг разослал региональным властям рекомендации о принятии дополнительных мер безопасности на объектах розничной торговли и общепита. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на ведомство.

"Организациям рекомендовали проверить соблюдение требований безопасности, в том числе функционирование действующих систем. <...> Это позволит создать необходимые условия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, актов терроризма, а также других противоправных действий", приводит издание слова представителя Минпромторга.

Как пишут "Известия", в первую очередь бизнес должен выделить критически важную инфраструктуру, которая нужна для стабильного функционирования организаций. Рекомендации Минпромторга разработали на фоне указа президента РФ об уровнях реагирования на территории страны, отмечает газета.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин сообщил изданию, что бизнес уже начал работу в предложенном чиновниками направлении, поскольку треть торговых центров в России ожидают ужесточения режима готовности и реагирования в регионах.

В правительстве Курской области рассказали "Известиям", что бизнесу разослали письма, в которых рекомендовали провести проверку готовности персонала, разъяснить работникам, как защититься от теракта и спасти людей. В Челябинской области, где действует режим базовой готовности, создали штаб под руководством губернатора, а также усилили охрану оборонных предприятий, промышленных объектов и других организаций, пишет издание со ссылкой на местное правительство.

Кроме этого, контроль ужесточают в Калужской и Самарской областях, отмечает газета. В правительстве Ленинградской области добавили, что работа по оповещению предприятий о необходимости проверки требований безопасности и усиления защитных мер на объектах началась по поручению губернатора еще до получения рекомендаций от Минпромторга.

Об уровнях реагирования

Президент России Владимир Путин 19 октября подписал указы о введении четырех уровней готовности на территории государства: максимальный уровень реагирования - в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, средний уровень реагирования - в приграничных с Украиной регионах РФ, уровень повышенной готовности - в других регионах Центрального и Южного федеральных округов, базовой готовности - в остальных субъектах Федерации.