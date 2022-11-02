В Приморье приведут в порядок убежища гражданской обороны

В населенных пунктах региона пройдут плановые учения по проверке готовности системы оповещения о ЧС

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноября. /ТАСС/. Проверка городских помещений, пригодных для укрытия населения, началась в Приморье. Сейчас идет сверка количества защитных сооружений и оценивается их состояние, сообщила в среду пресс-служба правительства Приморского края.

"Долгое время не уделялось должного внимания вопросам защиты населения, но как показывают последние события, такими объектами гражданской обороны необходимо всерьез заниматься регулярно. И сейчас проводится ряд мероприятий, чтобы навести порядок в части гражданской обороны и определить потребность в укрытиях и их возможном дооборудовании до комфортных условий. Все службы жизнеобеспечения периодически должны наводить порядок на этих объектах, которые всегда должны быть в режиме готовности", - процитировали в сообщении главу ведомства Александра Златкина.

Златкин также подчеркнул, что в Приморье не ведется никакой срочной подготовки подвалов в качестве бомбоубежищ для приема населения. Сейчас составляются списки укрытий с описанием их состояний.

Также 8 ноября в населенных пунктах региона пройдут плановые учения по проверке готовности системы оповещения о ЧС. В течение нескольких минут в населенных пунктах будут работать сирены, при этом жителям никаких действий во время этих мероприятий предпринимать не нужно.