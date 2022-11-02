На Камчатке в 2023 году пройдет второй Всероссийский экофорум

В 2022 году в мероприятии приняли участие около 450 специалистов со всей страны

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Всероссийский молодежный экофорум "Экосистема. Заповедный край" в 2023 году пройдет на Камчатке. В первом мероприятии в сентябре 2022 года в нем приняли участие около 450 экологов со всей страны, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Во время встречи [c руководителем Федерального агентства по делам молодежи Ксенией Разуваевой] мы договорились о том, что Камчатка станет флагманом для всей страны по развитию экологических проектов молодежной тематики. Основную роль в этом сыграет экологический форум, который нам предстоит провести второй раз в 2023 году", - приводятся в сообщении слова главы региона Владимира Солодова.

На первом молодежном экофоруме на Камчатке были рассмотрены вопросы экологического просвещения и формирования экологического мышления. Он прошел в регионе с 29 августа по 5 сентября 2022 года. Экологические инициативы участников уже реализуются в регионах страны.