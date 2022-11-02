На Пхукет 1 ноября прибыли более 1,5 тыс. россиян

Владимир Сосновот отметил, что страна возглавила первую десятку по числу путешественников, прибывших на остров за 1 ноября

БАНГКОК, 2 ноября. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. россиян прибыли на остров Пхукет 1 ноября после возобновления регулярного авиасообщения с РФ. Об этом корреспонденту ТАСС в среду сообщил генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов.

По его словам, "в связи с возобновлением российскими авиакомпаниями регулярных рейсов на Пхукет количество прибывающих туристов из России значительно возросло". Согласно данным иммиграционной службы международного аэропорта Пхукет, "1 ноября на остров въехали 1 544 россиянина", добавил он.

Дипломат отметил, что Россия возглавила первую десятку стран по числу путешественников, прибывших на Пхукет за 1 ноября. Вместе с тем из Индии прибыли 753 туриста, из Австралии - 657, Сингапура - 410, Казахстана - 323, Германии - 322, Великобритании - 273, Таиланда - 255, Малайзии - 237, США - 168.

30 октября на Пхукете приземлился первый с начала марта рейс российской авиакомпании "Аэрофлот", на борту которого находились 364 пассажира. Кроме того, из Москвы прибыл чартерный рейс авиакомпании "Икар" (Pegas Fly) с более чем 400 туристами на борту. Этот перевозчик планирует в ближайшее время начать полеты на Пхукет из Иркутска, Красноярска, Новосибирска и Хабаровска. Вместе с тем "Аэрофлот" начал полеты в Бангкок, а авиакомпания S7 собирается в ноябре возобновить в столицу Таиланда рейсы из Иркутска.