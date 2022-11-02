Ученые МЧС нашли способ снижения концентрации углекислого газа в убежищах и шахтах

Планируется создать опытный образец малогабаритной мобильной установки, которую можно будет, в частности, использовать в шахтах горнодобывающих предприятий и метро

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Ученые Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) разработали способ снижения концентрации углекислого газа в замкнутых помещениях, к которым относятся убежища и шахты, на случай прекращения поступления воздуха. Об этом в среду сообщает пресс-служба ВНИИ ГОЧС.

"Эксперты ВНИИ ГОЧС разработали способ снижения концентрации углекислого газа в воздухе помещений сооружений, предназначенных для инженерной защиты населения (укрытиях и защитных сооружениях). Планируется создать опытный образец малогабаритной мобильной установки, которую можно будет использовать также в шахтах горнодобывающих предприятий, в метро и других помещениях, где в силу каких-либо причин прекращена подача воздуха", - говорится в сообщении на сайте института.

Сейчас существует несколько способов снижения концентрации углекислого газа, в том числе вентиляция, которая не может использоваться без электроэнергии. Второй способ основан на реакции связывания углекислого газа с химическими элементами и считается достаточно дорогостоящим, так как для него нужны регенеративные патроны, при этом такой способ подходит для небольшого количества специальных убежищ гражданской обороны, построенных по спецпроекту с установками регенерации воздуха.

Согласно же способу, предложенному учеными ВНИИ ГОЧС, для снижения концентрации углекислого газа в воздухе защитных помещений планируется использовать химические поглотители в виде растворов реагентов или сухие реагенты, в составе которых входят химические препараты, продающиеся в торговых сетях. "Это значительно снижает затраты при решении проблемы обеспечения воздухом. Во время реакции замещения происходит замена углекислого газа в окружающем воздухе на кислород", - пояснил замначальника ВНИИ ГОЧС Игорь Сосунов, слова которого приводятся в сообщении.