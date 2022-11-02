Строительство российско-туркменского вуза в Ашхабаде могут начать в 2023 году

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила благодарность экс-президенту республики Гурбангулы Бердымухамедову за "неизменное внимание" к русскому языку

АШХАБАД, 2 ноября. /ТАСС/. Экс-президент Туркмении, председатель верхней палаты парламента Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что фундамент туркмено-российского университета в Ашхабаде может быть заложен в 2023 году. Об этом сообщила в среду газета "Нейтральный Туркменистан" по итогам прошедшей накануне встречи экс-президента со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

По информации издания, Матвиенко "также выразила" Бердымухамедову "глубокую благодарность за неизменное внимание к русскому языку и русской культуре в целом, а также за инициативу создания в Ашхабаде туркмено-российского университета". "Как отмечалось, аркадаг ("покровитель" в переводе с туркменского, так в Туркмении называют Гурбангулы Бердымухамедова - прим. ТАСС) Гурбангулы Бердымухамедов анонсировал, что в следующем году, в Год русского языка, мы уже можем заложить фундамент этого вуза", - пишет газета.

Визит Бердымухамедова в Москву продолжается. У него 2 ноября запланировано выступление на заседании Совфеда.

В июне президент России Владимир Путин по итогам переговоров со своим туркменским коллегой Сердаром Бердымухамедовым одобрил идею о создании совместного российско-туркменского университета. Тогда же отмечалось, что в России обучается свыше 30 тыс. студентов из Туркмении, из них более 4,3 тыс. - на бюджетной основе.