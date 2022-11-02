Введенное из-за непогоды ограничение на дороге из Норильска в аэропорт сняли

Дорога открыта для движения всех видов транспорта

КРАСНОЯРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Ограничение движения, введенное во вторник из-за непогоды на автодороге из аэропорта Норильска в Красноярском крае, снято в среду. Об этом сообщила администрация города.

"Автодорога Норильск - Кайеркан - Алыкель открыта для движения всех видов транспорта", - говорится в сообщении.

Движение ограничивали во вторник для всех видов транспорта кроме технологического и маршрутных автобусов из-за метели и плохой видимости.

Дорога в аэропорт является главным связующим звеном между Норильском и остальной частью Красноярского края.