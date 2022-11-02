В якутском поселке из-за сильных порывов ветра отменили занятия в школах

Приостановлена работа детсадов

ЯКУТСК, 2 ноября. /ТАСС/. Школы и детсады не работают в якутском поселке Тикси из-за метели с порывами ветра до 26 м/с. Об этом сообщили в среду ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Булунского района.

"В связи с неблагоприятными метеоусловиями отменяются занятия в школах, кружках <…> с 1 по 11 классы. А также отмена работы детских дошкольных учреждений", - сообщили в ЕДДС.

В Тикси сейчас температура составляет минус 11 градусов, небольшой снег, метель, ветер южный 11-16 м/с с порывами до 21-26 м/с.

Поселок городского типа Тикси является административным центром Булунского района, в нем проживают более 4,7 тыс. человек.