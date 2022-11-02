В больницы Хабаровского края трудоустроились свыше 90 выпускников-медиков

В числе самых востребованных в регионе специальностей терапевты, педиатры, анестезиологи-реаниматологи, хирурги, неврологи, отоларингологи, офтальмологи и эндокринологи

ХАБАРОВСК, 2 ноября. /ТАСС/. Молодые специалисты пополнили штат сотрудников в больницах Хабаровского края. Всего в этом году трудоустроено более 90 медиков. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Трудоустроено 93 врача, из них 49 - по целевому направлению. Выпускники отправились работать не только в Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, но и в Бикинский, Ванинский, Вяземский, Комсомольский, Нанайский, Солнечный, Ульчский, имени Лазо и имени Полины Осипенко районы", - говорится в сообщении.

Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения в Хабаровском крае составляет 40,3, что выше чем в среднем по РФ - 38, уточнили ТАСС в региональном Минздраве. Наиболее остро нехватка специалистов ощущается в отдаленных поселениях. Чтобы закрыть дефицит кадров, в крае увеличивают набор в Дальневосточный государственный медицинский университет (ДВГМУ) и в медицинский колледж, для привлечения медиков работают краевые и федеральные программы. В числе самых востребованных в регионе специальностей терапевты, педиатры, анестезиологи-реаниматологи, хирурги, неврологи, отоларингологи, офтальмологи и эндокринологи.

"Потребность во врачах и средних медицинских работниках в крае сохраняется. Для восполнения кадрового дефицита реализуется целевая подготовка специалистов по программам специалитета и ординатуры. На текущий момент в ДВГМУ по целевым программам обучается 968 человек. Ежегодно набор в университет увеличивается, в 2022 году на первый курс поступили 165 выпускников школ на педиатрический, лечебный, стоматологический и фармацевтический факультеты, ведется подготовка и средних медработников на базе Хабаровского медицинского колледжа им. Макарова. В этом году по программам ординатуры в ДВГМУ зачислили 62 целевика, они получают меры социальной поддержки от своих будущих работодателей - учреждений здравоохранения, а также стипендию", - привели в сообщении слова и.о. начальника отдела кадровой политики и образования министерства здравоохранения Хабаровского края Дарьи Татановой. На будущий год планируется выделение 200 целевых мест по программам специалитета в ДВГМУ, 100 мест - по программам ординатуры.

В этом году в регионе впервые заработала программа краевой целевой ординатуры, которая позволяет подготовить специалистов по востребованным специальностям региона и в дальнейшем закрыть кадровую потребность в учреждении. Восемь человек зачислено в Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения в текущем году, студенты начали обучение. Результатом такого подхода стало сокращение кадрового дефицита в Амурской центральной районной больнице, куда пришли работать фельдшеры, медсестры, терапевт, кардилог, хирург и другие специалисты.

Земский доктор

На закрепление специалистов в районах работают федеральные и региональные программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", по которым привлекут 81 специалиста. Свою эффективность показывает и программа "Сберкапитал", по которой специалисту выдается единовременная выплата в размере 50 окладов после отработки трех лет в учреждениях, имеющих острую кадровую потребность и расположенных в отдаленных и труднодоступных районах края.

В муниципальных районах специалистам предоставляется жилье. В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре медики получают поддержку от работодателей, которые компенсируют им частично или полностью аренду жилья, либо предоставляют служебные квартиры.