В прокуратуру Томской области поступило около 150 жалоб на частичную мобилизацию

Треть обращений правоохранители перенаправили в другие органы, а каждая пятая жалоба признана необоснованной

ТОМСК, 2 ноября. /ТАСС /. Порядка 150 обращений по поводу частичной мобилизации поступило в прокуратуру Томской области. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ведомства.

"В органы прокуратуры Томской области поступило порядка 150 обращений по вопросам, связанным с призывом на военную службу по мобилизации, 3% из которых признаны обоснованными и удовлетворены", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что треть обращений правоохранители перенаправили в другие органы, а каждая пятая жалоба признана необоснованной.

В аппарате уполномоченного по правам человека в Томской области в ответ на запрос ТАСС сообщили, что омбудсмену поступило 65 обращений, связанных с частичной мобилизацией, пять человек благодаря вмешательству уполномоченного вернули домой.

"Жалобы, в том числе коллективные, на качество проведения медицинского осмотра, поступили из четырех муниципальных образований Томской области", - отмечается в ответе на запрос.