Британские парламентарии раскритиковали отчет Лондона по выбросам

По их мнению, британский кабинет "не выполняет обещание подавать пример по достижению нулевых выбросов парниковых газов" к 2050 году

ЛОНДОН, 2 ноября. /ТАСС/. Комитет по бюджетному контролю (КБК) Палаты общин британского парламента пришел к выводу, что данные о выбросах, опубликованные правительством Великобритании, "непоследовательны и не соответствуют стандартам". Об этом говорится в распространенном в среду докладе КБК.

По мнению его авторов, британский кабинет "не выполняет обещание подавать пример по достижению нулевых выбросов парниковых газов" к 2050 году, и комитет не может оценить эффективность шагов кабмина по борьбе с изменением климата из-за недостатка данных.

Отчет парламентариев представлен на фоне резкой критики решения премьер-министра Риши Сунака не участвовать в 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27). Как утверждают эксперты, подобный шаг говорит о том, что "правительство не относится серьезно к проблеме экологии".

Ранее ожидалось, что Лиз Трасс, подавшая в отставку 20 октября, посетит Шарм-эш-Шейх, где 6-18 ноября пройдет COP27, и примет участие в климатическом саммите, который в 2021 году принимало Соединенное Королевство. COP27 не посетит и король Великобритании Карл III, который собирался поехать на конференцию. Утверждалось, что это связано со спорной экологической политикой предыдущего кабинета.