Военкома, в которого стреляли в Приангарье, перевели из реанимации в обычную палату

Его состояние стабильное, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона

ИРКУТСК, 2 ноября. /ТАСС/. Военного комиссара Усть-Илимска и Усть-Илимского района Иркутской области, в которого в сентябре стрелял местный житель, перевели из реанимации в обычную палату. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

"Его состояние стабильное. Перевели из реанимации в отделение, в обычную палату. Он по-прежнему находится в областной больнице [в Иркутске]", - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел 26 сентября. 25-летний мужчина выстрелил в военкома. Пострадавшего доставили в местную больницу в крайне тяжелом состоянии и прооперировали. После стабилизации состояния доставили бортом санавиации в Иркутск.

Стрелявший взят под стражу до 26 ноября. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов").