На Урале проведут мастер-классы по развитию самооценки у инвалидов по зрению

Занятия пройдут в рамках форума "Путь к успеху", который пройдет в Свердловской области с 4 по 6 ноября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Семинары и мастер-классы для развития у инвалидов по зрению самооценки, творческих способностей и формирования навыков в быту проведут на форуме "Путь к успеху", который пройдет в Свердловской области с 4 по 6 ноября. Это позволит развить у инвалидов по зрению внутреннюю мотивацию и вовлечь их в процессы реабилитации и абилитации, сообщили в департаменте информационной политики региона в среду.

"На форум соберутся более 70 членов Свердловской областной общественной организации Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество слепых" из 23 муниципальных образований региона. В ходе семинаров и мастер-классов участники обменяются опытом по развитию у инвалидов по зрению самооценки, творческих способностей, формированию навыков в быту", - говорится в сообщении.

По словам министра социальной политики региона Андрея Злоказова, в Свердловской области проживают более 7 тыс. инвалидов по зрению. В рамках форума в регионе проходят спортивные, познавательные, развлекательные и культурные мероприятия, которые направлены на развитие внутренней мотивации инвалидов по зрению, на вовлечение их в процессы реабилитации и абилитации.

Форум "Путь к успеху" пройдет в Свердловской области с 4 по 6 ноября накануне Международного дня слепых. Основной задачей форума является обмен опытом в решении проблемы социокультурной и бытовой реабилитации, реабилитации средствами физической культуры и спорта инвалидов по зрению. Мероприятие проводится в рамках месячника "Белая трость".