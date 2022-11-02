МЧС разработало свод правил для стоянок электромобилей в России

В ведомстве сообщили, что стоянка должна быть разбита на секции с противопожарными отсеками и выделена противопожарными преградами, если на ней находятся более 10 зарядок

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Свод правил для автостоянок с зарядками для электромобилей разработан в России. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

"Сегодня соответствующий свод правил нами разработан, он называется "Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности". Это не правила противопожарного режима, это нормативный документ, который позволяет проектировщику доводить необходимые меры противопожарной защиты, чтобы создать условия, чтобы электротранспорт подзаряжался в подвалах, например, жилых домов", - сказал он.

Согласно своду правил, если на стоянке для электромобилей более 10 зарядок, то она должна быть разбита на секции с противопожарными отсеками и выделена противопожарными преградами.

Документ вступил в силу.